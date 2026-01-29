BIST 13.541
Samsunspor'un başarılı scout şefiydi DC United'e transfer oldu

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da scout şefi olarak yürüttüğü çalışmalarla dikkati çeken Orbay Ünsoy, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden DC United'ın "Oyuncu Alım Direktörü" oldu.

DC United Kulübü, Ünsoy'un göreve başlamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, MLS'te futbol yapılanmasında görev alan ikinci Türk direktör olan Ünsoy'un daha önce İngiltere'de Premier Lig, Championship ve Lig 1 seviyelerinde görev yaptığı vurgulandı.

DC United'ın futbol yapılanmasının başında MLS'te görev alan ilk Türk sportif direktör olan Erkut Söğüt'ün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ünsoy'un kulüpte "Oyuncu Alım Direktörü" olarak oyuncularla ilgili süreçleri yürüteceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DC United Futbol Operasyonları Genel Direktörü Söğüt, "Orbay Ünsoy'u oyuncu alım direktörü olarak kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğu kapsamlı tecrübe, A takım yapılanmamıza çok önemli bir güç katacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Samsunspor'da görev almıştı

Samsunspor'da kulübün scouting süreçleri, veri analizi ve uluslararası transfer faaliyetleri alanlarında görev yapan Ünsoy, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Joe Mendes, Logi Tomasson ve Tanguy Coulibaly gibi oyuncuların kadroya dahil edilmesinde rol oynamıştı.

Championship ekibi Sheffield Wednesday'den kırmızı-beyazlı takıma transfer edilen Musaba'yı kısa süre önce Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

