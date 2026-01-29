AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almayı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda anlaşacağını umduğunu söyledi.

Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu. Yeni yılın ilk toplantısına "2026'nın küresel görünümüyle" başlayacaklarını belirten Kallas, "Transatlantik bağların eskisi gibi olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı gibi tehditlerin hala mevcut olduğunu görüyoruz." dedi.

Kallas Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakerelerle ilgili, "Rus tarafında sadece herhangi bir konuda anlaşma yetkisi olmayan askeri personel var. Bu da barışı sağlama konusunda kesinlikle ciddi olmadıkları anlamına geliyor. Tam tersine. Ukraynalıları bombalıyorlar, onları teslim olmaya zorlamak için bombalamaya ve dondurmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Rusya'yı kara para aklama konusunda yüksek riskli listeye alacaklarını bildiren Kallas, "Çünkü biliyorsunuz, bu savaşı finanse etmek için bu araçları kullanıyorlar. Bence Rusya'yı gerçek müzakerelere zorlamanın her yolu iyidir ve biz de bu yönde ilerliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma

Kallas, toplantıda Orta Doğu başlığı altında ise öncelikle İran'a yeni yaptırımlar konusunun ele alınacağını belirterek, "Listeye yeni yaptırımlar ekliyoruz ve İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda da anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuştu.

"Suriye'nin kuzeyinde kamplarla ilgili yaşananlar büyük bir endişe kaynağı"

Kallas, Suriye'deki yabancı terörist savaşçılarla ilgili, "Bölgesel ortaklarımızla temas halindeyiz. Özellikle Suriye'deki kamplar nedeniyle ülkenin kuzeyinde yaşananlar büyük bir endişe kaynağı." dedi.

Bu konunun toplantıda ele alınacağını belirten Kallas, "Masada çok fazla önerimiz yok." ifadesini kullandı.

"Amerikalılarla hala çok fazla işbirliğimiz var"

Kallas, transatlantik ilişkilerle ilgili şunları kaydetti:

"Amerikalılarla hala çok fazla işbirliğimiz var ve Orta Doğu söz konusu olduğunda, Ukrayna da dahil olmak üzere, yakın temas halindeyiz. Ancak herhangi bir anlaşmanın işe yaraması için Avrupalıların da dahil olması gerektiği açık, çünkü bu savaş burada ve Amerikalıların neredeyse bir yıldan fazla bir süredir Ukrayna'yı desteklemediğini gördük. Bu yüzden Avrupalılar bunu Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için yapıyor. Bu nedenle, toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine saygı duyulması bizim için çok önemli."

AB Yüksek Temsilcisi, Avrupa ordusu tartışmalarına da şu şekilde yanıt verdi:

"Her Avrupa ülkesinin bir ordusu var ve 23 ülkenin ordusu da NATO yapılarının bir parçası. Bu yüzden ülkelerin ayrı bir 'Avrupa ordusu' kuracağını hayal edemiyorum. Dolayısıyla zaten var olan ordular kullanılmalı. Bu yüzden bunun pratikte nasıl işlediğini görmemiz gerekiyor. Bana göre, orduda çok açık ve anlaşılır bir komuta zinciri olması gerekiyor. Böylece bir şey olduğunda kimin kime emir verdiğinin net olması gerekiyor. Paralel yapılar oluşturursak bu sadece tabloyu bulanıklaştıracak."