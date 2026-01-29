BIST 13.541
Trump malına el koymuştu! Rus enerji devi Lukoil havlu attı ABD'li şirkete satıyor

RUSYA enerji şirketi Lukoil uluslararası varlıklarını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satmak üzere anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamada, Carlyle'nin Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Lukoil'in ABD'deki tüm mal varlığını dondurmuştu. Lukoil bu satışa mecbur kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yaptırımları ile Putin'e gol attı. Rusya'nın en büyük enerji şirketi Lukoil'in ABD'deki mal varlığını dondurmuştu. Lukoil bu adım sonrasında havlu attı ve herşeyi ABD'li şirkete satma kararı aldı.

Lukoil ABD'li şirketle anlaştı satıyor
Rus enerji devi Lukoil uluslararası varlıklarını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satmak üzere anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamada, Carlyle'nin Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği belirtildi. Anlaşmaya Lukoil’in Kazakistan’daki varlıklarının dahil edilmediği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) izniyle birlikte bazı koşulların yerine getirilmesinin gerektiği kaydedildi. Açıklamada, Lukoil’in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı
ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025’te Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

ABD'deki tüm malı dondurulmuştu
Bu kapsamda, şirketlerin ABD’de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı açıklanmıştı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

Dünya petrol üretiminin yüzde 2's onlarda

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu hamle, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

