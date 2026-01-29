Vakıf Katılım'a Brilliance Awards 2026'dan ödül

Vakıf Katılım, Brilliance Awards 2026 kapsamında "İnsan Kaynaklarında Yenilikçi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım'ın HERObot projesi kapsamında hayata geçirdiği, iş süreçlerinde dijitalleşmeyi ve yapay zeka kullanımını destekleyen uygulamalar, uluslararası jüri tarafından ödüle değer bulundu.

Vakıf Katılım'ın insan odaklı yaklaşımı ve teknolojiyi stratejik bir araç olarak konumlandıran insan kaynakları vizyonu, Brilliance Awards 2026 kapsamında "İnsan Kaynaklarında Yenilikçi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, insan kaynakları alanında yenilikçi ve sürdürülebilir bir dönüşüm anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Çatalbaş, HERObot projesiyle ortaya koyulan yaklaşımın uluslararası bir ödülle layık görülmesinden duydukları memnuniyeti aktararak, "Elde ettiğimiz başarı, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur. İnsan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle kurum kültürümüzü güçlendirmeye ve çalışan deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir:Sibel Morrow