BIST 13.541
DOLAR 43,42
EURO 52,11
ALTIN 7.748,14
HABER /  EKONOMİ

Vakıf Katılım'a Brilliance Awards 2026'dan ödül

Vakıf Katılım'a Brilliance Awards 2026'dan ödül

Vakıf Katılım, Brilliance Awards 2026 kapsamında "İnsan Kaynaklarında Yenilikçi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım'ın HERObot projesi kapsamında hayata geçirdiği, iş süreçlerinde dijitalleşmeyi ve yapay zeka kullanımını destekleyen uygulamalar, uluslararası jüri tarafından ödüle değer bulundu.

Vakıf Katılım'ın insan odaklı yaklaşımı ve teknolojiyi stratejik bir araç olarak konumlandıran insan kaynakları vizyonu, Brilliance Awards 2026 kapsamında "İnsan Kaynaklarında Yenilikçi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, insan kaynakları alanında yenilikçi ve sürdürülebilir bir dönüşüm anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Çatalbaş, HERObot projesiyle ortaya koyulan yaklaşımın uluslararası bir ödülle layık görülmesinden duydukları memnuniyeti aktararak, "Elde ettiğimiz başarı, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur. İnsan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle kurum kültürümüzü güçlendirmeye ve çalışan deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Muhabir:Sibel Morrow

ÖNCEKİ HABERLER
Kurye yaşı değişti! Resmi gazetede çıktı kuryeler için yeni yaş sınırı bakın kaç oldu
Kurye yaşı değişti! Resmi gazetede çıktı kuryeler için yeni yaş sınırı bakın kaç oldu
Saldırıya uğramıştı! Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
Saldırıya uğramıştı! Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
Görüntüler infiale yol açmıştı! Öğretmen öğrenciyi dudağından öptü iddiasında gerçek ortaya çıktı
Görüntüler infiale yol açmıştı! Öğretmen öğrenciyi dudağından öptü iddiasında gerçek ortaya çıktı
Samsunspor'un başarılı scout şefiydi DC United'e transfer oldu
Samsunspor'un başarılı scout şefiydi DC United'e transfer oldu
SunExpress ocakta dört yeni Boeing 737-8 uçağını teslim aldı
SunExpress ocakta dört yeni Boeing 737-8 uçağını teslim aldı
Evde basılınca 4. kattan atlayan sevgililer! Meğer ağabey ummadıkları...
Evde basılınca 4. kattan atlayan sevgililer! Meğer ağabey ummadıkları...
TÜİK açıkladı: Aralık 2025 işsizlik rakamları belli oldu!
TÜİK açıkladı: Aralık 2025 işsizlik rakamları belli oldu!
Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı
Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı
Gebelik şekeri pusuya yatmış olabilir kendinizi iyi hissetmeniz yetmez
Gebelik şekeri pusuya yatmış olabilir kendinizi iyi hissetmeniz yetmez
Sigorta sektörü bu yıl 10 stratejik başlığa odaklanacak
Sigorta sektörü bu yıl 10 stratejik başlığa odaklanacak
Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün
Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün
Kandil beni öldürecek! Şam'da herkes bunu konuşuyor ilginçTürkiye detayı
Kandil beni öldürecek! Şam'da herkes bunu konuşuyor ilginçTürkiye detayı