HABER /  EKONOMİ

Kurye yaşı değişti! Resmi gazetede çıktı kuryeler için yeni yaş sınırı bakın kaç oldu

Kuryelerin sürücü belgeleri iptalinde uygulanan yaş sınırı değiştirildi. Yönetmelikte 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69'a yükseltildi. Bu durum 66 yaşından gün almış ve şu anda kuryelik yapanlar için geçerli olacak. Ancak ilk kez kurye mesleki belgesi alacak olan 66 yaş üstü için bu kural geçerli değil. Kuryeler için getirilen yeni yaş sınırı bugün Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kara yolu taşımacılığına ilişkin mesleki yeterlilik düzenlemesiyle kuryelerin sürücü belgeleri iptalinde uygulanan yaş sınırı değiştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle "SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi" ilk kez tanımlandı.

Bu belge kapsamında, motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken, mesleki yeterlilik eğitimiyle bilgi ve tecrübelerinin artırılması, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ile güvenin yükseltilmesi amaçlandı.

Kuryeler için yeni yaş sınırı kaç oldu?
Bu kapsamda, mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı da yeniden düzenlendi.

-Yönetmelikte 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69'a yükseltildi.

-Buna göre 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ile psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek.
-Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

Salgın, ticaret koridorlarındaki değişim, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe ortaya çıkan şoför ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2021'den bu yana geçici olarak uygulanan düzenleme mevzuatla kalıcı hale getirildi.

Yönetici belgesi verilecek
Yönetmelikle kara yolu taşımacılık sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedeflendi. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans, bu alanlarda yüksek lisans veya doktora mezunlarına talep ettikleri üst düzey yönetici ve dış ticaret, lojistik ile ulaştırma, trafik hizmetleri ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticilere de talep etmeleri halinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenebilecek. Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin mesleki saygınlığına ilişkin hükümler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile uyumlu hale getirildi.

Sürücülerin uzun süreli taşıt kullanmalarından kaynaklanan trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla takograf sürücü kartı kullanma zorunluluğu bulunan taşıtlarda, sürüş esnasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücülerin, hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.

