BIST 13.541
DOLAR 43,42
EURO 52,11
ALTIN 7.748,14

Bu kez daha serti geliyor! 2 gün boyunca İstanbul'a yağacak AKOM duyurdu

|
Bu kez daha serti geliyor! 2 gün boyunca İstanbul'a yağacak AKOM duyurdu

AKOM İstanbul için kar alarmı verdi. Paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda pazartesi ve salı günleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye düşeceği bildirildi. İşte detaylar...

Bu kez daha serti geliyor! 2 gün boyunca İstanbul'a yağacak AKOM duyurdu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından AKOM da İstanbul için kar uyarısında bulundu. Yayımlanan hava tahmin raporunda kentte hafta boyu sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi. Hafta sonuna kadar sağanak yağışın etkisini arttıracağını, hafta başında ise kar yağışının başlayacağı bildirildi.

15
Bu kez daha serti geliyor! 2 gün boyunca İstanbul'a yağacak AKOM duyurdu - Resim: 2

2 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR
AKOM'un yayımladığı rapora göre; hafta başında İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor. 

25
Bu kez daha serti geliyor! 2 gün boyunca İstanbul'a yağacak AKOM duyurdu - Resim: 3

Salı günü de devam edecek olan kar yağışı çarşamba günü kenti terk edecek. Sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerilerken, çarşamba günü güneş açmasına rağmen termometreler sıfırı görecek.

35
Bu kez daha serti geliyor! 2 gün boyunca İstanbul'a yağacak AKOM duyurdu - Resim: 4

BUGÜN YAĞMUR GEÇİŞLERİ OLACAK
Yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişleme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (30–65 km/s) esmesi beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15°C’ler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

45