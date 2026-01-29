Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka dönemi başlıyor, ödeme de değişti
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plaka basım işlemlerinde radikal bir değişikliğe gidiyor. 2 Şubat 2026’dan itibaren plaka bedelleri artık elden veya kartla değil, yalnızca kamu bankaları üzerinden tahsil edilecek. Yeni dönemle birlikte 2026 yılı plaka basım ücreti de 850 TL olarak revize edildi.
Araç tescil ve plaka değişikliği işlemlerinde dijitalleşme ve denetim odaklı yeni bir süreç başlıyor. TŞOF tarafından yapılan duyuruya göre, noter satışlarının ardından gerçekleştirilen plaka basım işlemleri için ödeme kanalları yeniden yapılandırıldı.
NAKİT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR
2 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, plaka basım atölyelerinde nakit veya kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, tescil plaka bedellerini yalnızca üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) aracılığıyla yatırabilecek.
Ödeme Sürecindeki Kritik Detaylar:
Ödemeler, noterden alınan plaka basım belgesindeki "Belge Numarası" ile gerçekleştirilecek.
Banka üzerinden yapılan ödemenin ardından sistem onayı alınacak; ilgili belgenin basım atölyesine ibrazı zorunlu olacak.
Kamu bankalarında hesabı bulunmayan vatandaşlar, hesabı olan bir tanıdıkları üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla ödeme yapabilecek.
2026 PLAKA BASIM ÜCRETİ: 850 TL
Yeni yılla birlikte güncellenen tarifeye göre, tek veya çift takım tescil plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi. Nöbetçi noterler aracılığıyla hafta sonu işlem yapacak vatandaşların, banka şubeleri kapalı olacağı için ödemelerini internet bankacılığı üzerinden yapmaları gerekecek.