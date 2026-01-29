Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka dönemi başlıyor, ödeme de değişti

Araç tescil ve plaka değişikliği işlemlerinde dijitalleşme ve denetim odaklı yeni bir süreç başlıyor. TŞOF tarafından yapılan duyuruya göre, noter satışlarının ardından gerçekleştirilen plaka basım işlemleri için ödeme kanalları yeniden yapılandırıldı.

NAKİT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR

2 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, plaka basım atölyelerinde nakit veya kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, tescil plaka bedellerini yalnızca üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) aracılığıyla yatırabilecek.