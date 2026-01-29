BIST 13.407
DOLAR 43,42
EURO 52,17
ALTIN 7.758,13
HABER /  EKONOMİ

Altın ve gümüşte yeni rekorlar gram altın 8 bin lirayı aştı

Altın ve gümüşte yeni rekorlar gram altın 8 bin lirayı aştı

29 Ocak 2026'da spot gram altın 7 bin 809 TL ile rekor görürken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 8 bin 30 TL'den satıldı. Küresel piyasalarda ons altın 5 bin 602 dolar, ons gümüş 117,75 dolar seviyelerini test etti.

Abone ol

Küresel piyasalarda ons altın günün ilk işlemlerinde 5 bin 602 doları test ederek zirvesini yeniledi.

TSİ 06:30 itibarıyla ons altında 5 bin 533 dolara yakın seviyelerde denge arayışı sürdü. Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 4,6 primle 5 bin 418 dolardan kapanış yaptı. Ons gümüş ise 117,75 dolarla rekor seviyeyi test etti; TSİ 06:30 itibarıyla 117,55 dolardan işlem gördü.

Gram altında “tüm zamanların en yükseği”
Ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altını da yukarı taşıdı. 29 Ocak 2026'da gram altın TSİ 06:30 itibarıyla 7 bin 725 TL'den güne başlarken, spot gram fiyatta ilk işlemlerde 7 bin 809 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Kapalıçarşı'da gram altı 8 bin TL
Türkiye gazetesinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 13 bin 110 TL'den satıldı. Böylece fiziki piyasada 8 bin TL barajı ilk kez aşılmış oldu.

Yükselişte öne çıkan başlıklar
Jeopolitik risklerdeki artışın güvenli liman talebini desteklediği belirtildi. ABD'nin Venezuela operasyonu ve Grönland ısrarının ardından İran'a yönelik tehditlerini artırmasının piyasalarda etkili olduğu aktarıldı. Dolar endeksinin 96 seviyelerine kadar gerilemesinin de emtialardaki yukarı yönlü hareketliliği desteklediği ifade edildi.

FED faizi sabit tuttu, beklenti sürüyor
ABD Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50 - yüzde 3,75 bandında sabit bıraktı. Mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanı sonrasında iki faiz indirimi beklentisinin devam ettiği, bunun da fiyatlamalara pozitif yansıdığı kaydedildi.

Gümüşte hedef tahmin: 150 dolar
Gümüşün, altındaki yükselişi destekleyen gelişmelerin yanı sıra endüstriyel talep artışından da destek bulduğu belirtildi. ABD'li Citi'nin gümüş için 3 aylık süreçte 150 dolar tahmininde bulunduğu aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benfica son dakika kalecisinin gölüyle ilk 24'e kaldı Arda Güler'in asisti yetmedi
Benfica son dakika kalecisinin gölüyle ilk 24'e kaldı Arda Güler'in asisti yetmedi
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Okan Buruk'tan Manchester City maçı sonrası açıklamalar
Okan Buruk'tan Manchester City maçı sonrası açıklamalar
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!