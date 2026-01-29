Altın ve gümüşte yeni rekorlar gram altın 8 bin lirayı aştı

29 Ocak 2026'da spot gram altın 7 bin 809 TL ile rekor görürken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 8 bin 30 TL'den satıldı. Küresel piyasalarda ons altın 5 bin 602 dolar, ons gümüş 117,75 dolar seviyelerini test etti.

Küresel piyasalarda ons altın günün ilk işlemlerinde 5 bin 602 doları test ederek zirvesini yeniledi.

TSİ 06:30 itibarıyla ons altında 5 bin 533 dolara yakın seviyelerde denge arayışı sürdü. Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 4,6 primle 5 bin 418 dolardan kapanış yaptı. Ons gümüş ise 117,75 dolarla rekor seviyeyi test etti; TSİ 06:30 itibarıyla 117,55 dolardan işlem gördü.

Gram altında “tüm zamanların en yükseği”

Ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altını da yukarı taşıdı. 29 Ocak 2026'da gram altın TSİ 06:30 itibarıyla 7 bin 725 TL'den güne başlarken, spot gram fiyatta ilk işlemlerde 7 bin 809 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Kapalıçarşı'da gram altı 8 bin TL

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 13 bin 110 TL'den satıldı. Böylece fiziki piyasada 8 bin TL barajı ilk kez aşılmış oldu.

Yükselişte öne çıkan başlıklar

Jeopolitik risklerdeki artışın güvenli liman talebini desteklediği belirtildi. ABD'nin Venezuela operasyonu ve Grönland ısrarının ardından İran'a yönelik tehditlerini artırmasının piyasalarda etkili olduğu aktarıldı. Dolar endeksinin 96 seviyelerine kadar gerilemesinin de emtialardaki yukarı yönlü hareketliliği desteklediği ifade edildi.

FED faizi sabit tuttu, beklenti sürüyor

ABD Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50 - yüzde 3,75 bandında sabit bıraktı. Mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanı sonrasında iki faiz indirimi beklentisinin devam ettiği, bunun da fiyatlamalara pozitif yansıdığı kaydedildi.

Gümüşte hedef tahmin: 150 dolar

Gümüşün, altındaki yükselişi destekleyen gelişmelerin yanı sıra endüstriyel talep artışından da destek bulduğu belirtildi. ABD'li Citi'nin gümüş için 3 aylık süreçte 150 dolar tahmininde bulunduğu aktarıldı.