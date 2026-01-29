BIST 13.407
DOLAR 43,42
EURO 52,17
ALTIN 7.758,13
HABER /  SPOR

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Abone ol

Fitch'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevirildiği, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarının da "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Görünümdeki revizyonun, Fitch'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirmesine benzer bir kararı yansıttığına işaret edilen açıklamada, "Ülke notu görünümündeki revizyon, Eylül 2024'teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın ardından dış kırılganlıkların daha da azalmasını, rezervlerin kalitesindeki iyileşmeyi ve döviz cinsi koşullu yükümlülüklerdeki düşüşü yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görünümü pozitife yükseltilen bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan Manchester City maçı sonrası açıklamalar
Okan Buruk'tan Manchester City maçı sonrası açıklamalar
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!
Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu