Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar

Küresel ekonominin yönünü belirleyecek olan ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

Küresel piyasaların ve yatırımcıların aylardır beklediği kritik gün geldi çattı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk para politikası toplantısını sonlandırdı. Fed, faiz kararını Türkiye saati ile 22.00'de tüm dünyaya duyurdu.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5 - 3,75 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün sona eriyor. Tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararı, 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de açıklandı.

Ancak piyasaların tansiyonunu asıl yükseltecek olan gelişme, bu açıklamadan tam 30 dakika sonra yaşanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, saat 22.30'da kameraların karşısına geçerek hem alınan kararın gerekçelerini anlatacak hem de 2026 yılının geri kalanı için izlenecek para politikasının şifrelerini verecek. Powell'ın kullanacağı her kelime, şahin veya güvercin tonlaması, varlık fiyatlarında anlık değişimlere yol açabilir.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, 2026'nın bu ilk toplantısında Fed'in atacağı adımları önceden fiyatlamaya çalıştı. Enflasyon verilerindeki son durum ve istihdam piyasasındaki soğuma işaretleri, Fed'in elini rahatlatan unsurlar arasında yer alıyordu. Piyasadaki hakim görüş, Fed'in faizleri sabit bırakabileceği veya 25 baz puanlık sembolik bir indirime gidebileceği yönünde ikiye ayrılmış durumdaydı.

Ancak vadeli işlem piyasalarındaki son verilere bakıldığında, yatırımcıların büyük bir kısmı Fed'in temkinli duruşunu koruyarak faizleri mevcut seviyede tutmasını, ancak yılın ikinci çeyreği için güçlü bir indirim sinyali vermesini bekliyordu.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla birlikte, bankanın agresif sıkılaşma politikasından yavaş yavaş uzaklaştığı biliniyor.

DOLAR VE ALTIN FİYATLARI NASIL TEPKİ VERİR

Fed'in açıklayacağı karar, doğrudan dolar endeksi (DXY) ve ons altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Eğer Fed, piyasa beklentilerinin aksine şahin bir tutum sergiler ve faiz indirimlerinin öteleneceği mesajını verirse, doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması ve ons altının baskılanması beklenebilir.

Powell'ın güvercin bir tonla gelecekteki indirimleri işaret etmesi durumunda ise dolar endeksinde gevşeme, ons altın ve gümüş gibi değerli metallerde ise yukarı yönlü sert hareketler görülebilir.

JEROME POWELL'IN AÇIKLAMALARINDAKİ KRİTİK DETAYLAR

Saat 22.30'da başlayacak basın toplantısında Jerome Powell'ın değineceği üç ana başlık, piyasaların 2026 rotasını çizecek. Birincisi, ABD ekonomisinin resesyon riski taşıyıp taşımadığına dair değerlendirmeler. İkincisi, istihdam piyasasındaki son verilerin nasıl yorumlandığı.

Üçüncüsü ve en önemlisi, enflasyonla mücadelede zafer ilan edilip edilmediği. Uzmanlar, Powell'ın veri odaklı hareket etmeye devam edeceklerini vurgulamasını bekliyor.

Yatırımcıların, karar metnindeki "yeterince kısıtlayıcı" ifadesinin metinde kalıp kalmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu ifadenin metinden çıkarılması, faiz indirim döngüsünün resmen başladığının en güçlü sinyali olarak yorumlanacaktır.

TÜRKİYE PİYASALARINA ETKİSİ NE OLUR

Fed'in alacağı kararlar, gelişmekte olan ülke piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Dolar/TL kuru ve Borsa İstanbul, küresel risk iştahındaki değişimlerden etkilenebilir.

Fed'in faiz indirimi konusunda yumuşak mesajlar vermesi, küresel likiditenin artacağı beklentisiyle gelişmekte olan piyasalara para girişini destekleyebilir. Bu durum, iç piyasada döviz kurları üzerindeki baskının hafiflemesine ve halihazırda rekor üstüne rekor kıran borsada pozitif bir havanın esmesine yardımcı olabilir.

Ancak aksi bir durumda, yani faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği senaryosunda, küresel fonların ABD tahvillerine yönelmesi ve gelişmekte olan piyasalardan çıkış yapması riski de masada duruyor.