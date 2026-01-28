Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın menzilinde 40 bin askerleri olduğunu belirterek saldırı yapabileceklerini söyledi.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken ABD'nin askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı merak konusu.
ABD, bölgeye uçak gemisi göndererek hava tatbikatı yapacağını açıklarken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"ÖNLEYİCİ SALDIRI YAPABİLİRİZ"
Rubio açıklamasında, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz.
Ancak bu Trump'ın tasarrufunda" sözlerini sarf etti.
"TRUMP'IN İLK AMACI SAVUNMA"
Önceliklerinin diplomasi oluğ işlerin o noktaya varmamasını temenni eden Rubio, "İran, binlerce balistik füze stoklamış halde" dedi.
Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Başkan Trump'ın ilk amacı savunma" şeklinde konuştu.
İRAN: HER TÜRLÜ SALDIRGANLIĞA CEVAP VERMEYE HAZIRIZ
Rubio'nun açıklamalarının ardından İran cephesinden jet hızında yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran silahlı kuvvetlerinin parmakları tetikte. Her türlü saldırganlığa cevap vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.