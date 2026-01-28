BIST 13.407
DOLAR 43,41
EURO 51,85
ALTIN 7.375,81
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 300,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 240,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 3,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,74 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde genele yayılan alımlarla 13.512,42 puanı görerek rekor tazeledikten sonra günü rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

