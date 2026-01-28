Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi

2026 yılına çok hızlı başlayan altın, ons ve gram tarafında rekor üstüne rekor kırdı. Gümüşte de tarihi zirveler kaydedildi. Yatırımcısı yükseliş devam edecek mi diye merak ederken gözler uzmanların yaptığı açıklamalara çevriliyor. Son olarak Mehmet Ali Yıldırımtürk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve 10 bin liraya işaret etti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sözcü TV’de katıldığı programda altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, altına olan talebin güçlendiğini belirtirken, yıl sonu için gram altında 10 bin TL seviyesinin iyimser bir senaryo olarak masada olduğunu söyledi.

KISA VADELİ DÜZELTME BEKLENTİSİ

Yıldırımtürk, şubat ayının başında kısa süreli bir geri çekilme olabileceğini ancak bunun sert bir düşüş olmayacağını vurguladı. Her geri çekilmenin yeni bir yükselişin habercisi olduğunu belirten Yıldırımtürk, daha önce Mayıs ayı için gram altında 7 bin TL seviyesinin öngörüldüğünü, ancak bu seviyenin serbest piyasada şimdiden aşılarak 7 bin 350 TL’ye ulaştığını hatırlattı.

YIL SONU İÇİN 10 BİN TL SENARYOSU

Yıldırımtürk, mevcut görünüm korunursa gram altının önce 8 bin – 8 bin 500 TL bandına, yıl sonunda ise iyimser bir senaryoyla 10 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ancak yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerin, ilk yarıdaki gelişmeler netleştikten sonra yapılmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

Altının bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, küçük tutarlarla orta ve uzun vadeli yatırımlar yapılabileceğini belirtti. Enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyen yatırımcıların altını tercih ettiğini söyledi. (Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir)