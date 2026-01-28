Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu

CHP, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yıl dönümünde tüm gücüyle sahaya iniyor. Genel Başkan Özel’in liderliğinde bir hafta sürecek program kapsamında, Meclis Grup Toplantısı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek ve "gölge bakanlar" eş zamanlı olarak altı ilde incelemelerde bulunacak.

6 Şubat 2023 felaketinin üçüncü yılına girerken CHP, deprem haftasını tamamen bölgeye ayırma kararı aldı. "Yerinde Tespit, Yerinde Çözüm" mottosuyla hareket eden ana muhalefet partisi, hem anma etkinliklerine katılacak hem de bölgedeki barınma, sağlık ve eğitim sorunlarını raporlaştıracak.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ALTI İLE "HÜZÜN VE DAYANIŞMA" TURU

CHP Lideri Özgür Özel, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak yoğun bir diplomasi ve saha programıyla depremden en çok etkilenen illeri ziyaret edecek. Özel'in ziyaret takvimi şu şekilde planlandı:

Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya.

Özel, 6 Şubat gecesi saat 04.17’de düzenlenecek olan resmi anma törenlerinde depremzedelerle saf tutacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA KRİTİK GRUP TOPLANTISI

Haftanın en dikkat çekici siyasi hamlesi ise 3 Şubat Salı günü gerçekleşecek. CHP, geleneksel haftalık Meclis Grup Toplantısı’nı Ankara yerine Kahramanmaraş’ta yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının Özel’e eşlik edeceği öğrenildi.

Sağlık, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Aile politikalarından sorumlu altı gölge bakan, hafta boyunca kendi alanlarına ilişkin aksaklıkları yerinde inceleyerek bir "Deprem Bölgesi 3. Yıl Raporu" hazırlayacak.

MİTİNG TRAFİĞİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR: HEDEF ERKEN SEÇİM

CHP, deprem bölgesindeki programının yanı sıra "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı miting zincirine de ara vermiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerine tepki ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin takvimi ise şöyle:



Miting Sırası



Bu Akşam (19.30)

İstanbul / Bağcılar

İradeye Sahip Çıkma

86. Miting

1 Şubat Pazar

Çorum

Demokratik Tepki

87. Miting

7 Şubat Cumartesi

Niğde

Erken Seçim Çağrısı