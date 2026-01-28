Bereket Sigorta, hasar ödeme hızında sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldı

Bereket Sigorta, kasko ve trafik branşlarında hasar ödeme süreçlerindeki hızıyla sektörde öne çıktı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı son verilere göre şirket, tazminat ödemelerinde en hızlı performans gösteren ilk 5 sigorta şirketi arasında yer aldı. Bu başarı, şirketin müşteri memnuniyetine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bereket Sigorta’nın bu başarısının arkasında, geleneksel süreçleri teknolojiyle yeniden tasarlayan yenilikçi uygulamaları bulunuyor.

Şirket, hasar süreçlerinde hız ve kolaylığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Dijital Hasar Yönetimi Projesi” ile manuel iş yükünü azaltarak dosya değerlendirme ve ödeme süreçlerini dijital platformlara taşıdı. Bu sayede hasar dosyalarının incelenme ve kontrol süreleri önemli ölçüde kısaldı; böylece sigortalılara hızın ve şeffaflığın ön planda olduğu bir hasar yönetim hizmeti sunuluyor.

Bereket Sigorta Grubu Genel Müdürü Faruk Gökçen, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Müşterilerimizin hasar anında yaşadığı belirsizlik ve bekleme süresini en aza indirgemek, bizim en önemli önceliklerimizden biri oldu. Geleneksel sigortacılık anlayışını dijital çözümlerle birleştirerek bu alanda güçlü bir performans ortaya koyduk. TSB raporunda sektörün en hızlı ödeme yapan şirketleri arasında yer almak, bu stratejimizin işe yaradığını gösteriyor. Müşteri beklentisini aşan hizmetleri sürekli kılmak için inovasyona ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Bereket Sigorta’nın dijital dönüşüm girişimleri, yalnızca hasar ödeme süreçleriyle sınırlı kalmayıp, yapay zeka destekli kontrol mekanizmaları ve online deneyimler yardımıyla sigortalıların sigorta poliçesine sahip olma yolculuğunu da kolaylaştırıyor. Şirket ayrıca yaygın hizmet ağıyla birlikte uçtan uca dijitalleştirilmiş hasar süreçleri sayesinde sigortalılarına kesintisiz hizmet veriyor.