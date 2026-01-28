BIST 13.407
DOLAR 43,41
EURO 51,85
ALTIN 7.375,81
HABER /  EKONOMİ

Bereket Sigorta, hasar ödeme hızında sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldı

Bereket Sigorta, hasar ödeme hızında sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldı

Bereket Sigorta, kasko ve trafik branşlarında hasar ödeme süreçlerindeki hızıyla sektörde öne çıktı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı son verilere göre şirket, tazminat ödemelerinde en hızlı performans gösteren ilk 5 sigorta şirketi arasında yer aldı. Bu başarı, şirketin müşteri memnuniyetine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Abone ol

Bereket Sigorta’nın bu başarısının arkasında, geleneksel süreçleri teknolojiyle yeniden tasarlayan yenilikçi uygulamaları bulunuyor.

Şirket, hasar süreçlerinde hız ve kolaylığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Dijital Hasar Yönetimi Projesi” ile manuel iş yükünü azaltarak dosya değerlendirme ve ödeme süreçlerini dijital platformlara taşıdı. Bu sayede hasar dosyalarının incelenme ve kontrol süreleri önemli ölçüde kısaldı; böylece sigortalılara hızın ve şeffaflığın ön planda olduğu bir hasar yönetim hizmeti sunuluyor.

Bereket Sigorta Grubu Genel Müdürü Faruk Gökçen, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Müşterilerimizin hasar anında yaşadığı belirsizlik ve bekleme süresini en aza indirgemek, bizim en önemli önceliklerimizden biri oldu. Geleneksel sigortacılık anlayışını dijital çözümlerle birleştirerek bu alanda güçlü bir performans ortaya koyduk. TSB raporunda sektörün en hızlı ödeme yapan şirketleri arasında yer almak, bu stratejimizin işe yaradığını gösteriyor. Müşteri beklentisini aşan hizmetleri sürekli kılmak için inovasyona ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz.” 

Bereket Sigorta’nın dijital dönüşüm girişimleri, yalnızca hasar ödeme süreçleriyle sınırlı kalmayıp, yapay zeka destekli kontrol mekanizmaları ve online deneyimler yardımıyla sigortalıların sigorta poliçesine sahip olma yolculuğunu da kolaylaştırıyor. Şirket ayrıca yaygın hizmet ağıyla birlikte uçtan uca dijitalleştirilmiş hasar süreçleri sayesinde sigortalılarına kesintisiz hizmet veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı
Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu
Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu
Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı:
Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı:
Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!
Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!
Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası
Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi
Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü