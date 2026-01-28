BIST 13.384
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi

İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi

İtalyan Finans Polisi Guardia Di Finanza, limanlar, kıyı şeritleri ve yoğun deniz trafiği olan bölgelerde kesintisiz varlık göstermek amacıyla insansız deniz araçları çözümleri için Türkiye'ye geldi.

HAVELSAN ve VN Maritime iş birliğiyle ileri seviye görev yazılımları entegre edilerek tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirilen RAFNAR botları uluslararası alanda ilgi görüyor.

İtalyan Finans Polisi heyeti, botları ve yeteneklerini görmek için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Düzenlenen faaliyet kapsamında insansız deniz aracı uzaktan kontrol edildi ve yetenekleri sergilendi. HAVELSAN'ın insansız deniz araçları konusundaki çözümleri tanıtıldı.

İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi - Resim: 0

İtalyan Finans Polisi, limanlar, kıyı şeritleri ve yoğun deniz trafiği olan bölgelerde kesintisiz varlık göstermek için sürekli deniz gözetimine ihtiyaç duyuyor.

Teknoloji, insanlı unsurları tamamlayacak

Riskli ve uzun süreli görevlerde personel güvenliği ve insan unsurunun doğrudan maruziyetinin azaltılması amacıyla insansız çözümler değerlendiriliyor.

İnsansız deniz araçlarıyla, devriye, izleme ve denetim görevlerinin daha düşük işletme maliyetleriyle yürütülmesi ve operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra deniz kirliliği, kaçak dökümler ve çevresel ihlallerin etkin biçimde izlenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu çözümlerin halihazırdaki izleme, haberleşme ve karar destek sistemleriyle birlikte çalışabilir olması aranıyor.

Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda, insansız sistemler insanlı unsurların yerine geçen değil, onları tamamlayan bir araç olarak konumlandırılıyor.

Birçok kazanım potansiyeli sunuyor

Tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir RAFNAR botları, İtalyan Finans Polisi için daha az personelle daha geniş alanların izlenebilmesi, operasyonel maliyetlerin orta vadede azaltılması, personel güvenliğinin artırılması, deniz güvenliği ve çevresel sorumlulukların dijital çözümlerle desteklenmesi gibi kurumsal hedeflere katkı sağlayabilecek bir potansiyel sunuyor.

Bu entegrasyon süreci aşamalı, ölçülebilir ve geri bildirime dayalı şekilde yürütülebilecek.

