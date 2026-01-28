BIST 13.405
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu! Kedi atlarken dondu kaldı

Soğuk havayı anlatmak için kullanılan "kedi damdan dama atlarken havada dondu" efsanesi Hakkari'de gerçek oldu. Yüksekova ilçesinde etkili olan ve -32'ye kadar düşen dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışındaki bir tilki, kar kütlesi üzerinde ayakta donmuş vaziyette bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde bir tilki dondurucu soğuk nedeniyle ayakta donarak öldü.
Bölgede gece sıcaklıkları eksi 28-30 dereceye kadar düşüyor ve kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşıyor.

Yetkililer, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı için yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpıcı bir manzara yaşandı.

AYAKTA DONMUŞ HALE BULUNDU

Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

"HEYKEL GİBİ AYAKTA DONDU"

Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.

