BIST 13.405
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.370,50
HABER /  GÜNCEL

Bekir Bozdağ'ın acı günü: Yeter Dinç'in cenazesi toprağa verildi

Bekir Bozdağ'ın acı günü: Yeter Dinç'in cenazesi toprağa verildi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, vefat eden kayınvalidesi Yeter Dinç'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyündeki cenaze törenine katıldı.

Abone ol

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 84 yaşında vefat eden Yeter Dinç'in cenazesi, yakınları tarafından Dolak köyü camisine getirildi.

Dinç'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Dinç'in yakınları ve Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bozdağ, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Bekir Bozdağ'ın acı günü: Yeter Dinç'in cenazesi toprağa verildi - Resim: 0

Bekir Bozdağ'ın acı günü: Yeter Dinç'in cenazesi toprağa verildi - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
City maçı sonrası dev senaryo! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dev senaryo! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü
Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü
ABD'nin ünlü Türk doktoru Mehmet Öz Rus ve Ermeni çetelerin dolandırıcılığını ifşa etti
ABD'nin ünlü Türk doktoru Mehmet Öz Rus ve Ermeni çetelerin dolandırıcılığını ifşa etti
Bakan Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir
Bakan Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir
Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
Trabzon'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Trabzon'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor
Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor
Köfteci Yusuf'a bir şok daha! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a bir şok daha! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi