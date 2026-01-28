"Chandra Fırtınası" İngiltere ve İrlanda'yı vurdu

Birleşik Krallık ve İrlanda, Chandra Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Aşırı yağmur nedeniyle yollar, ev ve iş yerleri sular altında kalırken hava, kara ve demir yollarında aksamalar var.

İngiltere son yılların en zorlu kış aylarından birini geçiriyor. Bu ay etkili olan Goretti ve Ingrid fırtınalarının ardından şimdi de "Chandra Fırtınası" Birleşik Krallık’ı esir aldı. Fırtına'nın yol açtığı seller İngiltere ve İrlanda'da hayatı durma noktasına getirdi.

Kuzey Atlantik'te hızlı şekilde oluştuğu belirtilen fırtınanın yarattığı rüzgarın hızının Galler'de saatte 117 km'ye çıktığı belirtildi.

Sert rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Güneybatı İngiltere’de yollar ve otomobiller su altında kaldı. Yüzlerce eve de su bastığı kaydedildi. Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Heathrow, Leeds Bradford, London City, Manchester ve Southampton havaalanlarına yapılan uçuşlarda iptallar ve aksamalar olduğu belirtilirken tren seferlerinde de büyük aksamalar yaşanıyor.

HAYATİ TEHLİKE UYARISI YAPILDI

İngiltere Meteoroloji Ofisi, özellikle Kuzey İrlanda’nın doğu kıyıları için "turuncu" alarm verdi. 15 binden fazla haneye elektrik verilemediği belirtildi. Devon bölgesinde de "hayati tehlike" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, taşkın sularının çok derin ve hızlı aktığı konusunda uyarıyor. Sadece yağmur değil, kuzeyde kar esareti de var. İskoçya'da bazı bölgelerde yollar kar nedeniyle kapandı, spor müsabakaları güvenlik gerekçesiyle ertelendi. İngiltere genelinde 120’den fazla aktif sel uyarısı bulunuyor.

SELE KAPILAN 25 ARAÇTAN İNSANLAR KURTARILDI

Somerset bölgesinde yaklaşık 50 mülkün sel sularından etkilenmesi üzerine acil durum ilan edildi. Yetkililer, bölgedeki aksamaların devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, Perşembe günü için Güneybatı İngiltere’de yeni bir sarı yağmur uyarısının devreye gireceğini bildirdi.

Devon ve Somerset'teki itfaiyecilerin Salı günü sel sularına kapılan 25 araçtan insanları kurtardığı belirtildi.