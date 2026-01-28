BIST 13.384
DÜNYA

Şara telefonu açmayınca Macron öfkeden deliye döndü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonunu açmadığı ve bu nedenle Macron'un çok öfkelendiği ileri sürüldü.

Fransız gazeteci Romain Gubert Le Point'te, Macron'un Mazlum Abdi ve Ahmed Şara arasında arabuluculuk yapma girişiminde bulunduğunu ancak Suriye tarafından karşılık bulamadığı için öfkelendiğini yazdı.

Habere göre olay 25 Ocak Pazar günü Elysee Sarayı'nda gerçekleşti. Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG ele başı Mazlum Abdi arasında bir telefon görüşmesi ayarladı. Abdi telefonda olmasına rağmen Şara telefonu açmadı. Haberde Macron'un çok öfkelendiği bildirildi ve bu durum, "Şara'nın Macron'a rest çekmesi" olarak yorumlandı. "Kürt askeri lider hâlihazırda hatta iken, Ahmed Şara muhataplarına adeta bir orta parmak çekiyor" denildi.

Macron: ABD'nin aksine Kürtleri terk etmeyeceğiz

Macron'un birkaç gündür Şara'ya "Fransa Kobani'de bir katliama izin vermeyecek ve ABD'nin aksine Kürtleri terk etmeyecek" dediği aktarıldı.

Şam ile SDG arasındaki çatışmalar başladığından beri Fransız İstihbarat Servisi'nin tüm gücünü bölgedeki Kürt güçlerini destelemek için kullandığı bildirildi. Bu destekler arasında hava gücünün kullanılması, özel kuvvetlerin karaya konuşlandırılması olduğu belirtilirken Şam hükümetinin, SDG güçlerine yönelik operasyonlara ilişkin "uyarıldığı" ifade edildi.

Eski bir üst düzey Fransız yetkilinin, "Güvenliğimizi on beş yıl boyunca Kürtlere devrettik. Onlardan, IŞİD'i yok etmekle ilgilenmedikleri şehirlerde sokak sokak savaşmalarını ve daha sonra cihatçılarımız için hapishane gardiyanı olmalarını istedik ve bunların hepsi bize çok uygun geldi. Fransa'nın Amerikalılar gibi onlara 'teşekkürler' ve 'güle güle' deme hakkı yok" dediği aktarıldı.

