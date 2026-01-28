Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü

Antalya’da 50 yaşındaki Habip Topçu’nun otomobilde cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alarak olay yerine giden Özge Çevik Topçu, gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki 07 SET 56 plakalı otomobilin uzun süredir çalıştığını ve içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip T. (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine geldi. Özge Çevik Topçu, eşini görünce gözyaşı döktü. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı kadın, başını aracın camına koyarak gözyaşı döktü.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun bir süredir yakınlarına ağrısı olduğunu söylediği öğrenildi.

Habip T'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.