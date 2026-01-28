BIST 13.405
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.370,50
HABER /  GÜNCEL

Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve gelininin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Abone ol

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve gelininin uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Tutuklu bulunan Gökhan Böcek’in ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gelininin uyuşturucu (Kokain) testi pozitif çıktı.

55 MİLYON 200 BİN LİRA

Dosya kapsamında alınan ifadeler ve mali incelemelerde, Mustafa Gökhan Böcek'in Zeynep Kerimoğlu ile yürüttüğü boşanma sürecinde kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan iş insanı B.Ç.'den para talep ettiği iddiasına yer verildi. İddianamede, B.Ç.'nin bir döviz bürosu aracılığıyla iki ayrı işlemle toplam 55 milyon 200 bin lira gönderdiğinin belirlendiği ifade edildi. Söz konusu paranın Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e ulaştığı, Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun 30 Ekim 2024'te boşandığı, para transferinin ise 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

İddianamede, Zuhal Böcek'e ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan e-posta ihbarı üzerine Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'ten alınan vücut örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı bilgisine de yer verildi. Bu tespitler üzerine "uyuşturucu madde kullanmak" suçuna ilişkin her iki şüpheli yönünden dosyanın ayrılarak, ilgili soruşturma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tutuklu bulunan Gökhan Böcek’in ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gelininin uyuşturucu (Kokain) testi pozitif çıktı.

RÜŞVETİN DÖVİZ VE ALTIN ÜZERİNDEN SİSTEME SOKULDUĞU İDDİASI

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in haksız şekilde elde edildiği değerlendirilen paraları çeşitli taşınır ve taşınmaz alımlarıyla sisteme sokmaya çalıştığı, bazı ihaleler karşılığında Muhittin Böcek adına üçüncü şahıslara saat hediye edildiği, yine üçüncü kişiler üzerine araç devri yapıldığı iddialarına yer verildi. Ayrıca, iskan verilmesi karşılığında gayrimenkul devri yoluyla rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi. Savcılık, belediyeden ihale alan bazı iş insanlarının hak edişlerini alabilmeleri için Mustafa Gökhan Böcek'in baskı kurduğu, bu süreçte elde edilen paraların döviz firmaları üzerinden altın veya döviz alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokulduğunu değerlendirdi

ÖNCEKİ HABERLER
City maçı sonrası dev senaryo! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dev senaryo! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü
Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü
ABD'nin ünlü Türk doktoru Mehmet Öz Rus ve Ermeni çetelerin dolandırıcılığını ifşa etti
ABD'nin ünlü Türk doktoru Mehmet Öz Rus ve Ermeni çetelerin dolandırıcılığını ifşa etti
Bakan Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir
Bakan Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir
Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
Trabzon'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Trabzon'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor
Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor
Köfteci Yusuf'a bir şok daha! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a bir şok daha! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti
4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti
Bakanlık harekete geçti! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek
Bakanlık harekete geçti! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek