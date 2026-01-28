ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

ŞOK Marketler, geçen yılın sonunda başlattığı pestisit analiz uygulamasını genişleterek biberleri de sürece dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarında ilk etapta domatesle başlatılan analiz süreci kapsamına biberler de eklendi.

Analizden geçerek raflara ulaşan biberler "Pestisit Tespit Edilmedi" etiketiyle satışa sunuluyor. Tüketiciler, analiz sonuçlarına ürün üzerindeki QR kod ile "Cepte ŞOK" uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

Uygulama kapsamında ziraat mühendisleri sahada çiftçilere eğitim verirken, analiz sonuçlarına göre yapılan geri bildirimlerle üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlanıyor.

Domates ve biberle devam eden sürecin, gelecek dönemde diğer meyve ve sebze gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

"Müşterilerimizden olumlu geri bildirimler alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, geçen yılın sonunda kurdukları laboratuvarda taze meyve ve sebzede başlattıkları pestisit analiz sürecini ilk aşamada domatesle hayata geçirdiklerini ve ve kısa sürede olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Demirel, zaman içinde mağazalara gelen tüm meyve ve sebzelerin kendi analizlerinden geçmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Domatesten sonra biberde de yalnızca analizden geçen ürünler raflarımızda yerini alıyor. Kalite kontrol süreçlerini bu yeni analiz uygulamamızla bir adım ileri taşıdık. Uygun fiyatlı ürün sunma yaklaşımımızdan ödün vermeden taze meyve ve sebzede güveni artırıyoruz. Diğer yandan, üreticilerimize doğru uygulamalar konusunda bilinç kazandırıyor, eğitimlerle destekliyoruz. Bu çalışmaların sahada karşılığını görüyor, müşterilerimizden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde laboratuvar sayımızı artırmaya ve analizlerin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz."