BIST 13.405
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.370,50
HABER /  EKONOMİ

ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

ŞOK Marketler, geçen yılın sonunda başlattığı pestisit analiz uygulamasını genişleterek biberleri de sürece dahil etti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarında ilk etapta domatesle başlatılan analiz süreci kapsamına biberler de eklendi.

Analizden geçerek raflara ulaşan biberler "Pestisit Tespit Edilmedi" etiketiyle satışa sunuluyor. Tüketiciler, analiz sonuçlarına ürün üzerindeki QR kod ile "Cepte ŞOK" uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

Uygulama kapsamında ziraat mühendisleri sahada çiftçilere eğitim verirken, analiz sonuçlarına göre yapılan geri bildirimlerle üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlanıyor.

Domates ve biberle devam eden sürecin, gelecek dönemde diğer meyve ve sebze gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

 "Müşterilerimizden olumlu geri bildirimler alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, geçen yılın sonunda kurdukları laboratuvarda taze meyve ve sebzede başlattıkları pestisit analiz sürecini ilk aşamada domatesle hayata geçirdiklerini ve ve kısa sürede olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Demirel, zaman içinde mağazalara gelen tüm meyve ve sebzelerin kendi analizlerinden geçmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Domatesten sonra biberde de yalnızca analizden geçen ürünler raflarımızda yerini alıyor. Kalite kontrol süreçlerini bu yeni analiz uygulamamızla bir adım ileri taşıdık. Uygun fiyatlı ürün sunma yaklaşımımızdan ödün vermeden taze meyve ve sebzede güveni artırıyoruz. Diğer yandan, üreticilerimize doğru uygulamalar konusunda bilinç kazandırıyor, eğitimlerle destekliyoruz. Bu çalışmaların sahada karşılığını görüyor, müşterilerimizden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde laboratuvar sayımızı artırmaya ve analizlerin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü
Aracın içinde hayatını kaybetti olay yerine gelen eşi cama vurup gözyaşı döktü
ABD'nin ünlü Türk doktoru Mehmet Öz Rus ve Ermeni çetelerin dolandırıcılığını ifşa etti
ABD'nin ünlü Türk doktoru Mehmet Öz Rus ve Ermeni çetelerin dolandırıcılığını ifşa etti
Bakan Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir
Bakan Fidan: İran’a yönelik askeri seçenek savaşı yeniden alevlendirir
Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
Trabzon'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Trabzon'da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor
Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor
Köfteci Yusuf'a bir şok daha! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a bir şok daha! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti
4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti
Bakanlık harekete geçti! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek
Bakanlık harekete geçti! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Sunar Yatırım'dan GEKAP uygulamasına ilişkin değerlendirme
Sunar Yatırım'dan GEKAP uygulamasına ilişkin değerlendirme