Bakan Yerlikaya duyurdu! "Çirkinler" lideri Cihat Altunç dahil 14 suçlu Türkiye'ye iade edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak, Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Yakalananlar arasında "Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi Cihat Altunç da yer aldı. Bakan Yerlikaya, ""Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." dedi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti.
Kırmızı bültenle aranan C.A, S.A, O.R.Y, K.İ, A.A, K.K, M.A, E.K, S.Y, M.A.Y, A.M, D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B'nin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve polis birimlerinin desteğiyle yürütüldüğünü aktardı.
Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin işledikleri suçlar ve yakalandıkları ülkelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
"Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, yağma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan C.A'nın Hırvatistan'da yakalandığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Gürcistan'da, yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. Gürcistan'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, kasten öldürme, yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma (6 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. Gürcistan'da yakalandı.