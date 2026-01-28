Bakan Yerlikaya duyurdu! "Çirkinler" lideri Cihat Altunç dahil 14 suçlu Türkiye'ye iade edildi

"Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, yağma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan C.A'nın Hırvatistan'da yakalandığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Gürcistan'da, yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. Gürcistan'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, kasten öldürme, yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma (6 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. Gürcistan'da yakalandı.