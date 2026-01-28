Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!

İRAN ve ABD arasında savaşın eşiğine doğru yol alınıyor. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı son açıklamayla dünyayı tedirgin etti. "Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor" Trump, "Zaman tükeniyor anlaşın" dedi. Donald Trump İran'ı Venezuela'nın başına gelenlerle de tehdit etti. ABD Merkez Komutanlığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’a yönelik devasa bir donanma gücünün yola çıktığını duyurarak Tahran yönetimine doğrudan gözdağı verdi. Trump, daha önce Venezuela’ya gönderilen askeri güçten çok daha büyük bir filonun, uçak gemisi USS Abraham Lincoln liderliğinde bölgeye ilerlediğini belirtti.

ABD İRAN SAVAŞINA DOĞRU GERİ SAYIM

İran'da gerçekleşen protestolara ABD'nin verdiği destek sonrası tırmanan gerilim, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiş durumda. Tehditlerini bir süredir devam ettiren ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni bir gözdağı geldi:

-"İran'a doğru büyük bir donanma ilerliyor. Hızlı şekilde, büyük bir güç, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olan bu filonun başında, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor.

Venezuela'daki gibi olur

-Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi hâlinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla 'masaya gelir' ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşma müzakere eder.

İran büyük yıkıma uğrar

-Nükleer silah yok. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati önem taşıyor. İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Operation Midnight Hammer' gerçekleşti; İran büyük bir yıkıma uğradı. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."

SON DURUM NE?

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını doğruladı. New York Times'a konuşan bazı ABD'li yetkililer ABD'nin, İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü. ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiği ifade edildi.