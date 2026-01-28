Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 21 yaşındaki Çinli bir turist, hanutçu tarafından dövüldü. Saldırgan "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Mahmutpaşa'da Çinli turist Zhang Wentao (21) ile kız arkadaşına gezdikleri sırada, yanlarına gelen bir hanutçu tarafından satış yapılmak istendi. Çiftin, alışveriş yapmak istememesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay sonrası, Çinli turist polise yaşananları anlatıp şikayette bulundu. NTV'de yer alan habere göre polisin yaptığı çalışmanın ardından turisti döven şüpheli "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hanutçuluk; bir ticari işletmenin ürün veya hizmetini turisti sözlü veya fiili davranışları ile rahatsız ederek satmak, tanıtmak ve kabullendirmek olarak tanımlanabilir.

İstanbul Valiliği de geçtiğimiz aylarda, bazı iş yerlerince sergilenen ve hanutçuluk olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler almıştı.