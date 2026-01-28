BIST 13.345
Bursa'da 3 çocuğunu öldüren babann cezası belli oldu

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce 3 çocuğunu öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmada çocuklarına zarar verecek bir insan olmadığını, eşiyle yaşadıklarının ardından cinnet haline girdiğini ileri süren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın yakınları, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, çocuklarına zarar verecek bir insan olmadığını, eşiyle yaşadıklarının ardından cinnet haline girdiğini ileri sürdü.

Sanığın annesini de tanık olarak dinleyen heyet Kılıç'ı, "altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay: Bursa'da 29 Mayıs 2024'te, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat Kılıç, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti. Zanlı, olayın ardından tutuklanmıştı.

