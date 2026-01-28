BIST 13.345
Bakanlık harekete geçti! Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek

Restoranlarda müşterilerden alınan zorunlu servis ve masa ücretleriyle ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Ticaret Bakanlığı, bu uygulamalara yönelik şikâyetler üzerine harekete geçti. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda uygulanan 'zorunlu bahşiş', 'servis ücreti', 'kuver' ve 'masa ücreti' uygulamalarına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, yeni düzenleme ile birlikte tüketicilerden yalnızca yedikleri ve içtikleri ürünlerin bedeli tahsil edilecek. Servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti gibi ek kalemlerin alınmasına izin verilmeyecek.

Bahşiş uygulaması ise tamamen gönüllülük esasına bırakılacak. Menüde yer alsa dahi zorunlu servis bedeli yansıtılamayacak. Masaya getirilen ekmek gibi ikramların da ayrı bir ücret kalemi olarak hesaba eklenemeyeceği belirtildi.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, tüketicinin kasada karşılaştığı beklenmedik ek ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

