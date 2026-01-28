4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şoke etti

Mardin'de 8 parça mıknatıs yutan 4 yaşındaki kız çocuğu, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.Abone ol
4 yaşındaki Eda Peker'in karın ağrısı ve kusma şikayetiyle götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemesinde yabancı cisim yuttuğu tespit edildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Peker'in yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bulunan 8 mıknatısın birbirine yapışarak bağırsakları deldiği ve tıkadığı belirlendi.
Söz konusu mıknatıslar Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mürsel Haspulat tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik ameliyatla çıkarıldı.
Operasyonun ardından 6 gün yoğun bakımda kalan, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle servise alınan Peker, sağlığına kavuştu.