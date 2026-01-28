Tatil sepeti 70 milyon euroya satıldı! Yeni sahibi Tera Holding bakın kimin?

TÜRKİYE'nin en büyük seyahat platformu Tatil Sepeti satıldı. Sitenin yeni sahibi Tera Yatırım Teknoloji Holding oldu. Tera Holding Tatilsepeti sitesi 70 milyon Euro'ya (yaklaşık 3,7 milyar lira) satın aldı. Peki Tera Yatırım şirketi kimin, sahibi Emre Tezmen kimdir?

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla önemli bir satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Son dönemde borsadaki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Tera Yatırım Teknoloji Holding, online seyahat platformu Tatil Sepeti'nin yüzde 100'ünü satın aldı.

Şirket, satın alma işleminin 70 milyon euro (yaklaşık 3,7 milyar TL) bedelle tamamlandığını açıkladı.

Şirket tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'nda, büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti.com'un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı kamuoyuna açıklanmıştı.

TERA HOLDİNG KİMİN SAHİBİ KİMDİR? Tera Yatırım; Türkiye'nin yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyetleri konusunda önde gelen kurumlarından biri. 1990 yılında kurulan Tera Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen... Şirketin onursal başkanı ise Oğuz Tezmen...

Emre Tezmen kimdir?

Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, CFA, 1995 yılında ULB (Université Libre de Bruxelles) Ekonomi Bölümü’nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun olmuş, ardından 1997 yılında VUB (Vrije Universiteit Brussel) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamlamıştır. Profesyonel kariyeri boyunca finans ve teknoloji sektörlerinde öncü çalışmalara imza atan Tezmen, Türkiye’nin ilk online işlem platformlarından birini hayata geçirerek inovasyon alanında önemli bir adım atmıştır. Kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta; aynı zamanda Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Holding ve Peker GYO’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Milyarlık şirket oldu

1996 yılında Galatasaray Lisesi'nde öğrenci olan Kaan Karayal, Suat Gücel ve Nedim Paltura, henüz lise yıllarında katıldıkları bir Uludağ turunda, daha yenilikçi ve katılımcı odaklı organizasyonlar yapabilecekleri fikriyle yola çıktı. "Biz daha iyisini yaparız" düşüncesiyle düzenlemeye başladıkları turlar, ilerleyen yıllarda Tatilsepeti.com'un fikrî temelini oluşturdu.

ŞİRKETLEŞME ADIMI 2002'DE GELDİ

Ekip, 2002 yılında üniversite öğrencisiyken girişimlerini resmileştirme kararı aldı ve adını "Daltons"tan alan DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Şirketin kısa sürede karşılık bulması ve daha geniş kitlelere ulaşma hedefi, Tatilsepeti.com fikrinin hayata geçirilmesinde belirleyici oldu. DLT Turizm ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 2004 yılında hizmet vermeye başlayan Tatilsepeti.com, kısa sürede online turizm alanında dikkat çekti. Platform, 2006 yılına gelindiğinde internet turizm pazarında lider konuma yükseldi.

2010 yılında ürün portföyünü genişleten Tatilsepeti.com, yurt dışı otel rezervasyonları ve uçak bileti satışını da hizmetlerine ekledi. Aynı yıl düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Halkın Favori Seyahat Sitesi" seçilen platform, Türkiye'nin en güvenilir internet siteleri arasında yer aldı.