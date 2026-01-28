BIST 13.345
Gemi arızası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı'nda, gemi arızası nedeniyle çift yönlü geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği yeniden başladı.

İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Burhanlı mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.

GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Makine arızasını gideren gemi, daha sonra kendi imkanlarıyla Bozcaada Demir Sahası'na ilerlemeye başladı. Gemiye seyrinde, "Kurtarma-20", "Kurtarma-21" ve "Kurtarma-14" römorkörleri eşlik ediyor.

Boğaz, geminin arızasını gidermesinin ardından, transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

