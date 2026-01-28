BIST 13.352
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.371,60
HABER /  DÜNYA

YPG pes etti! Şam yönetimi ve terör örgütü arasında yeni anlaşma

YPG pes etti! Şam yönetimi ve terör örgütü arasında yeni anlaşma

SURİYE'de işler değişti. Şam yönetimine direnen YPG artık pes etti. ABD'nin de sattığı YPG, Şam yönetimi ile yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmaya göre iki gün içerisinde tüm askeri operasyonlar duracak.

Abone ol

Ateşkesin uzatıldığı Suriye'de terör örgütü YPG ile Şam yönetimi arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Haseke merkezli Habur ağı kaynakları, YPG elebaşı Mazlum Abdi ile örgütün sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed'in, Suriye hükümetiyle müzakerelerde bulunmak üzere başkent Şam'a geldiklerini iddia etti. Aynı kaynaklar, Suriye hükümeti ile YPG arasında ateşkes ve İçişleri Bakanlığı'nın iki gün içinde Haseke ve Kamışlı şehirlerine konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını da öne sürdü.

Görüşmeler sırasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı.'' ifadelerine yer verildi.

ASKERİ OPERASYONLAR DURACAK

Anlaşmaya göre, YPG unsurları köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacak ve çeşitli çatışma eksenlerindeki tüm askeri operasyonlar durdurulacak. Anlaşmanın ayrıntıları daha sonra açıklanacak.

Ayrıca anlaşma, YPG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik düzenlemelerin başlatılmasını da öngörüyor. Kaynaklar, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacağını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon İran'ın casusluk ağı çökertildi! Şok detaylar...
Foto Galeri MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon İran'ın casusluk ağı çökertildi! Şok detaylar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması
İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyine hava ve kara saldırılarına devam ediyor
İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyine hava ve kara saldırılarına devam ediyor
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldı
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldı
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Halkbank davasında değerlendirme toplantısı ertelendi
Halkbank davasında değerlendirme toplantısı ertelendi
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı
Galatasaraylı Sane, Manchester City maçı öncesi İngiliz basınına konuştu
Galatasaraylı Sane, Manchester City maçı öncesi İngiliz basınına konuştu
Sahanızı kullandırtmayın! İran'dan komşularına 'savaş' tehdidi!
Sahanızı kullandırtmayın! İran'dan komşularına 'savaş' tehdidi!
Türkiye, 2025'te elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da en büyük dördüncü pazar oldu
Türkiye, 2025'te elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da en büyük dördüncü pazar oldu
Dolar ve Euro'da ilk rakamlar! Alış-satış son durum
Dolar ve Euro'da ilk rakamlar! Alış-satış son durum
Dünyaca ünlü firmadan kötü haber! 30 bin işçi çıkaracak...
Dünyaca ünlü firmadan kötü haber! 30 bin işçi çıkaracak...
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum