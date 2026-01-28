BIST 13.107
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.345,10
HABER /  DÜNYA

Ne İran ne de Gronland! Trump şimdi de gözünü oraya dikti, yakında çökecek

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Küba'yı tehdit etti. Küba'nın Venezuela tarafından daha önce sağlanan kritik petrol ve para desteğini kaybettiğini söyleyen Trump, 'Çok yakında çökecekler' diye konuştu.

Küba'yı tehdit etmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela tarafından daha önce sağlanan kritik finansal ve enerji desteğini kaybeden Küba'nın 'çok yakında çökeceğini' belirtti.

Gazetecilere konuşan Trump, "Küba, çok yakında başarısız olacak. Küba, çöküşün eşiğinde olan bir ülke" ifadelerini kullandı.

Trump, Küba'nın ekonomik kaynaklarının büyük ölçüde Venezuela’ya dayandığını vurgulayarak, "Paralarını Venezuela'dan alıyorlardı. Petrolü de Venezuela'dan alıyorlardı. Artık bunları alamıyorlar" dedi.

Venezuela, Küba'nın petrol açığının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyordu.

IRAK'TA MİLİKİ'NİN YENİDEN SEÇİLME İHTİMALİNE TEPKİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olması ihtimaline tepki gösterdi.

"Irak'ın Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde ülkeyi yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullanan Trump, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydederek, "Irak'ı yeniden büyük yapalım" vurgusunu yaptı.

