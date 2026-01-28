Kargo devi kararını verdi! On binlerce kişi işsiz kalacak

ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını duyurdu.

Abone ol

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.

2026'nın ilk yarısında 24 bin bina

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.