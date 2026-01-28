BIST 13.107
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.345,10
HABER /  DÜNYA

Kargo devi kararını verdi! On binlerce kişi işsiz kalacak

Kargo devi kararını verdi! On binlerce kişi işsiz kalacak

ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını duyurdu.

Abone ol

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.

2026'nın ilk yarısında 24 bin bina

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı
İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı
İlkay Gündoğan: Ben hala Manchester City taraftarıyım
İlkay Gündoğan: Ben hala Manchester City taraftarıyım
Doların değer kaybıyla ilgili Trump'tan ilginç yorum
Doların değer kaybıyla ilgili Trump'tan ilginç yorum
Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı
Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı
Terör örgütü YPG Halep kırsalında mayın tuzakladı 5 sivil öldü
Terör örgütü YPG Halep kırsalında mayın tuzakladı 5 sivil öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kritik görüşme!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Rusya yolcusu
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Rusya yolcusu
Bakan Göktaş'tan 'istismar' paylaşımı: Sıfır tolerans esastır
Bakan Göktaş'tan 'istismar' paylaşımı: Sıfır tolerans esastır
Bartın'da vahşet! Eşini öldürüp intihar etti
Bartın'da vahşet! Eşini öldürüp intihar etti
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı