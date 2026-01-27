Bakan Göktaş'tan 'istismar' paylaşımı: Sıfır tolerans esastır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB’ye ait ruhsatsız bir çocuk etkinlik merkezinde 3 yaşındaki bir çocuğun istismar ve şiddete maruz kaldığı iddialarının Bakanlık ve yargıya intikal ettiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait ruhsatsız bir “çocuk etkinlik merkezinde” 3 yaşındaki bir çocuğun istismar ve şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaların Bakanlık ve yargı mercilerine intikal ettiğini, sürecin adli makamlarca sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Göktaş, İBB’nin yasal olmayan şekilde işletmeye çalıştığı bazı kreşlerde başka çocukların da benzer mağduriyetler yaşadığına dair vakaların bulunduğunu ifade ederek, bu olayların tamamının Bakanlık ve adli makamlar tarafından yakından takip edildiğini vurguladı. Çocuklara yönelik iddiaların son derece hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayıcı olduğunu kaydeden Göktaş, bu tür konuların siyasi polemiklere çekilmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Açıklamasında çocuk güvenliğinin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğinin altını çizen Göktaş, bu tür kurumların en baştan hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun, çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla tasarlanması gerektiğini ifade etti. Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeretin, tereddüdün ya da gecikmenin kabul edilemeyeceğini belirten Göktaş, “Sıfır tolerans esastır, en küçük risk bile derhal müdahale sebebidir” dedi.

Bakan Göktaş, hiçbir vakanın görmezden gelinemeyeceğini, üzerinin örtülemeyeceğini ve normalleştirilemeyeceğini vurgulayarak, Bakanlık olarak bugüne kadar hiçbir iddiaya sessiz kalmadıklarını söyledi. Göktaş, bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve çocuklar ile ailelerinin yanında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

İşte Mahinur Özdemir Göktaş'ın o paylaşımı: