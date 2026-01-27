BIST 13.107
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında, İngiliz ekibi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek.

City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde ise Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

YUNUS VE SINGO KADROYA ALINDI

Yunus Akgün, Manchester City maçı öncesi bugün (Salı) yapılan son antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı.

Kulüp doktoru ve teknik heyetin kararının ardından milli futbolcu, Manchester City kafilesine dahil edildi.

Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Wilfred Singo da geri döndü.

Takımla antrenman yapan Singo, Manchester City maçının kadrosunda yer alıyor.

