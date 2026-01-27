BIST 13.107
Atlas Çağlayan cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı

İstanbul Güngören’de Atlas Çağlayan’ın (17) öldürüldüğü bıçaklı kavga sonrası aileyi tehdit ettiği belirlenen F.K. (31), Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta iki grup arasında ’yan bakma’ çıkan kavgada, E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Ç. ise tutuklandı. 

ACILI AİLEYİ TEHDİT ETMİŞTİ

Cinayet sonrası Atlas Çağlayan'ın ailesini, telefonla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. 

YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli bir şüpheli de Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

