Bartın'da vahşet! Eşini öldürüp intihar etti

Bartın'da vahşet! Eşini öldürüp intihar etti

Bartın’da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Derbent köyü Kula Mahallesi’nde Nihat Ç. (49) ile eşi Rukiye Ç. (44) arasında evlerinin çatı katında çıkan tartışmanın ardından silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 çocuk sahibi çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bartın'da tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Derbent köyü Kula Mahallesi'nde Nihat Ç. (49) ile eşi Rukiye Ç. (44) arasında evlerinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Nihat Ç, eşine av tüfeğiyle ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 4 çocuk sahibi Nihat Ç. ve Rukiye Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

