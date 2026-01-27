Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara düzenlemesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Buna göre, sigaraların marketlerde hemen kasa arkasında yer alması yasaklanacak. Çocukların sıklıkla gittiği park ve bahçelerde de sigara içilmesine izin verilmeyecek. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları.

Sağlık Bakanlığı'nın kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuatının detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeye göre sigara yasağının kapsamı genişletilecek.

PARKLARDA VE KASA ARKALARINDA SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, çocukların sıklıkla gittiği park, bahçe ve oyun alanlarında sigara kullanımı yasaklanarak görünürlüğünün azaltılması amaçlanacak. Sigara satılan market, büfe, bakkal gibi yerlerde tütün ürünlerinin kasa arkasında durmasına izin verilmeyecek. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞI DA SAVAŞ AÇILIYOR

Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.