BIST 13.107
DOLAR 43,40
EURO 52,01
ALTIN 7.099,70
HABER /  GÜNCEL

O ilimizde korkutan deprem

O ilimizde korkutan deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem bildirimine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.53'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
İsrailli analistlere göre Gazze Savaşı fiilen sona erdi
İsrailli analistlere göre Gazze Savaşı fiilen sona erdi
Atlas Çağlayan cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ile görüştü
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ile görüştü
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt
Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...
Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...