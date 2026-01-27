O ilimizde korkutan deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem bildirimine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.53'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-01-27
Saat:21:53:08 TSİ
Enlem:38.12111 N
Boylam:38.49139 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/p3zmzLuDTk@afadbaskanlik