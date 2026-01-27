BIST 13.107
DOLAR 43,40
EURO 52,01
ALTIN 7.099,70
HABER /  SPOR

Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile sözleşme imzalamak için futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Abone ol

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Yasin Özcan, İstanbul’a geldi. Özcan ilk sözlerinde, "Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz inşallah." dedi. 

GENÇ YAŞTA PROFESYONEL OLDU

20 Nisan 2006 doğumlu sol ayaklı stoper/sol bek, 1.85 boyunda ve kariyerinde önemli bir dönemeçte.

Futbola 2015’te İl Özel İdaresispor’da başlayan Yasin, ardından Karadolap Gençlikspor ve Kasımpaşa altyapısında yetişti.

16 yaşında Süper Lig’de profesyonel olan oyuncu, 2022-2025 arasında Kasımpaşa’da 90 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetti.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Özellikle 2024/25 sezonunda savunma istatistiklerinde Süper Lig stoperleri arasında öne çıktı.

İNGİLİZ DEVİNE TRANSFER

Şubat 2025’te Aston Villa’ya transfer olan Yasin, kısa süreli Anderlecht kiralamasının ardından şimdi Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla döndü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt
Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...
Türkiye–Nijerya ilişkilerinde yeni adımlar! 5 milyar dolarlık ticaret hedefi...
Karabük'te feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi
Karabük'te feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye provokasyonlarına karşı uyarı
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın yeni adresi belli oldu
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan Türkiye talimatı
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Bir ülke daha Türkiye'yi seçti! Geleceklerini Türkiye'den şekillendirecekler
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...
Rüşvet iddianamesinde iş adamından olay ifade! CHP'li Başarır'a 10 milyon TL ve daire...