BIST 13.107
DOLAR 43,40
EURO 52,01
ALTIN 7.099,70
HABER /  GÜNCEL

İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Mersin’in Erdemli ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır 13 kişi yaralandı.

Abone ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

A.A idaresindeki 46 K 5044 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Tömük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler minibüsteki işçileri, iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşıyarak ambulanslara ulaştırdı.

Yaralılardan durumu ağır 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken, 12 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile Nijerya medya ve iletişim alanında iş birliği yapacak
Türkiye ile Nijerya medya ve iletişim alanında iş birliği yapacak
O ilimizde korkutan deprem
O ilimizde korkutan deprem
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
İsrailli analistlere göre Gazze Savaşı fiilen sona erdi
İsrailli analistlere göre Gazze Savaşı fiilen sona erdi
Atlas Çağlayan cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ile görüştü
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ile görüştü
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt
Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor