Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt

Türk Telekom'a yönelik yalan habere DMM'den net yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Telekom hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve fahiş zam yapılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Vatandaşların spekülatif haberlere itibar etmemesi istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan Türk Telekom ile ilgili iddialara yanıt verdi. Merkez, kurumun hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

"RUTİN OPERASYONEL SÜREÇLERDİR"

Türk Telekom’da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir.

"ZAM İDDİALARI ASILSIZDIR"

Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

