Fenerbahçe'nin milli yıldızı Rusya yolcusu

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. CSKA'nın Oğuz Aydın transferi için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardığı iddia edilirken, sözleşme detayları da belli oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi. Sarı-lacivertlilerin 2024'te Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, vedaya hazırlanıyor.

CSKA İLE FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Sözcü'de yer alan habere göre CSKA, Fenerbahçe ile Oğuz Aydın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun Rus ekibine 3.5 yıllık imza atacağı iddia edildi.

CSKA'nın, UEFA'da transfer tescil sorununu çözer çözmez anlaşmayı resmiyete dökeceği belirtildi.

57 MAÇTA 7 GOL ATTI

Fenerbahçe'deki kariyerinde 57 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.