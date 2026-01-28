BIST 13.107
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.345,10
HABER /  EKONOMİ

İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

İran'da dolar serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 153 bin tümen seviyesini gördü.

Abone ol

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 153 bin tümene ulaştı.

Böylece ulusal para birimi serbest piyasada rekor düşük seviyeye geriledi.

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 44,6 seviyesine ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Resmi verilere göre, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 89,9 artış kaydederken, Aralık 2025–Ocak 2026 döneminde ise aylık enflasyon yüzde 7,9 olarak gerçekleşti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İlkay Gündoğan: Ben hala Manchester City taraftarıyım
İlkay Gündoğan: Ben hala Manchester City taraftarıyım
Doların değer kaybıyla ilgili Trump'tan ilginç yorum
Doların değer kaybıyla ilgili Trump'tan ilginç yorum
Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı
Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı
Terör örgütü YPG Halep kırsalında mayın tuzakladı 5 sivil öldü
Terör örgütü YPG Halep kırsalında mayın tuzakladı 5 sivil öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında kritik görüşme!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Rusya yolcusu
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Rusya yolcusu
Bakan Göktaş'tan 'istismar' paylaşımı: Sıfır tolerans esastır
Bakan Göktaş'tan 'istismar' paylaşımı: Sıfır tolerans esastır
Bartın'da vahşet! Eşini öldürüp intihar etti
Bartın'da vahşet! Eşini öldürüp intihar etti
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var