Seyyanen zam ve bayram ikramiyesi bombası! Net rakamı duyurdu
Emekli vatandaş, seyyanen zam, bayram ikramiyesi ve ara zam konusundaki gelişmeleri merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları, enflasyon farkları ve bayram ikramiyelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak tüm emeklileri uyardı. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat çektiğini hatırlatan Erdursun, “12 ay sonrası enflasyon beklentileri; hane halkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan düşmüş durumda. Ancak piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi hâlâ yüzde 23,2 seviyesinde” dedi.
TEMMUZDA ENFLASYON FARKI OLUŞUR
Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin Temmuz zammının daha net konuşulacağını belirten Erdursun, ilk 6 aylık dönemde yüzde 10–12 civarında bir enflasyon farkı oluşmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.
“Ocak ayında yüzde 3 veya biraz üzerinde bir enflasyon bekleniyor. Kasım ve Aralık’ta yüzde 0,8 civarında gelen oranlardan sonra, Ocak ayındaki artış hedeflerin aşılabileceğine işaret ediyor” diyen Erdursun, geçen yılki tabloya benzer bir durumun bu yıl da yaşanabileceğini dile getirdi.
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NET RAKAM
Bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentilerin arttığını belirten Erdursun, "Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira, Kurban Bayramı’nda da 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira bayram ikramiyesi verileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için kesinleşmiş başka bir düzenleme yok" dedi.
Emekli maaş ödemeleriyle ilgili yoğun soru aldığını belirten Erdursun, kafa karışıklığının temel nedeninin kök aylık sistemi olduğunu söyleyerek, "Önce herkesin kök aylığına yüzde 12,19 zam yapıldı. Bu artıştan sonra aylığı 16.881 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlandı. Üzerine çıkanlar ise zamlı kök aylıklarını aldı" dedi.
Erdursun, örneklerle durumu şöyle açıkladı:
Kök aylığı 16 bin lira olan bir emeklinin maaşı 17.950 liraya çıktı.
En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendiği için, aradaki farklar Şubat ayında ödenecek.
16.881 lirada kalan emekliler de 3.119 liralık farklarını önümüzdeki ay alacak.
“19.072 lira alan bir emeklinin kök aylığı yaklaşık 17 bin liradır. Bu kişinin de 928 liralık farkı Şubat’ta yatırılacak” diyen Erdursun, benzer durumların çok sayıda emekli için geçerli olduğunu vurguladı.