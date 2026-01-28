Seyyanen zam ve bayram ikramiyesi bombası! Net rakamı duyurdu

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NET RAKAM

Bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentilerin arttığını belirten Erdursun, "Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira, Kurban Bayramı’nda da 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira bayram ikramiyesi verileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için kesinleşmiş başka bir düzenleme yok" dedi.

Emekli maaş ödemeleriyle ilgili yoğun soru aldığını belirten Erdursun, kafa karışıklığının temel nedeninin kök aylık sistemi olduğunu söyleyerek, "Önce herkesin kök aylığına yüzde 12,19 zam yapıldı. Bu artıştan sonra aylığı 16.881 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlandı. Üzerine çıkanlar ise zamlı kök aylıklarını aldı" dedi.