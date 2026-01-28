Altın fiyatları rekor kırınca tercih değişti! Mini grama yoğun talep, bakın ne kadara satılıyor?
Altın 2026 yılına çok hızlı başladı. Gram altın 7 bin lirayı aştı. Bununla birlikte küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. 0,10, 0,25 ve 0,50 gram altın satışlarında belirgin artış olduğunu belirtiliyor.
Ons altının 5 bin doları aşması ve gram altının 7 bin liranın üzerine çıkmasıyla birlikte, tüketiciler erişilebilir seçeneklere yönelmeye başladı. Son dönemde 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Güncel piyasa şartlarında 0,10 gram altın yaklaşık 1.550 TL’den, 0,25 gram altın 2.550 TL’den, 0,50 gram altın ise 4.400 TL’den alıcı buluyor. Küçük gramajlı altınlar hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih ediliyor.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre daha önce ağırlıklı olarak online platformlarda satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi.Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.
İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, özellikle küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur.