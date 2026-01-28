BIST 13.107
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18, Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki yapım ve genişletme çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

