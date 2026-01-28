BIST 13.107
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon İran'ın casusluk ağı çökertildi! Şok detaylar...

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İran istihbaratına çalışan casusluk hücresi çökertildi. 6 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

MİT ve Emniyet güçlerinin ortak ve titiz çalışmasıyla, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren ve İncirlik Hava Üssü'ne yönelik keşiften suikast timi kurmaya kadar uzanan planlar yapan bir hücre çökertildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali gözaltına alındı. 6 şüpheli, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

İncirlik Üssü

Soruşturmada, hücrenin başında İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami ("Haji") ve Mahdi Yekeh Dehghan ("Doktor") olduğu belirlendi. Rostami'nin, Van'da yaşayan Alican Koç'u Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği tespit edildi.

SİHA sevkiyatı planlandı

Ankara'da yaşayan İranlı Ashkan Jalali'nin sahibi olduğu Bulaq Robotik ve Arete Industries üzerinden, Türkiye'den KKTC ve Güney Kıbrıs'a SİHA sevkiyatı planlandığı saptandı. Jalali ve Koç'un Ağustos-Eylül 2025'te İran'da özel SİHA eğitimlerine katıldığı belirlendi.

