Halkbank davasında değerlendirme toplantısı ertelendi

Halkbank davasında, 27 Ocak’ta yapılması beklenen stratejik toplantı gerçekleşmedi. New York’ta davanın yol haritasını belirlemek üzere planlanan "durum konferansı"nın ertelenmesi, gözleri yeniden Beyaz Saray ile Ankara arasındaki siyasi trafiğe çevirdi.

ABD bölge mahkemesinde devam eden Halkbank davasında, sürecin seyrine ilişkin kritik kararların alınması beklenen değerlendirme toplantısı son dakika gelişmesiyle ileri bir tarihe çekildi. Duruşma takviminin netleşmesi beklenen bu toplantının erteleme gerekçesine dair mahkeme kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARGI KISKACI VE "EGEMEN BAĞIŞIKLIK" İTİRAZI

Cumhuriyet'in haberine göre Halkbank davası, geçtiğimiz yıllarda hukuki bir satranç tahtasına dönüştü. Bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı yönündeki itirazları, en üst düzey yargı mercilerince karşılık bulmadı:

Ekim 2024’te 2. İstinaf Mahkemesi, bankanın dokunulmazlık talebini reddederek yargı yolunu açık tuttu.

Halkbank’ın temyiz başvurusu, 6 Ekim 2025 tarihinde ABD Yüksek Mahkemesi tarafından incelenmeye değer bulunmayarak reddedildi. Bu karar, bankanın ABD ceza kanunları karşısında savunma yapması gerekliliğini perçinledi.

TRUMP’IN VAADİ VE ERDOĞAN’IN BEKLENTİSİ

Davanın hukuki boyutu kadar siyasi yankıları da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde konunun nasıl bir evrim geçireceği merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Trump ile gerçekleştirdiği temaslara atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Trump bize 'Halkbank problemi bizim için bitmiştir' dedi. Bu, çok güçlü bir siyasi irade beyanıdır. Elbette tamamlanması gereken hukuki süreçler var; temennimiz bu düğümün bir an önce çözülmesidir."

Ankara, bu beyanı davanın idari kararlarla çözüme kavuşturulabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendirirken; New York’taki savcılık makamı, "yaptırımların delinmesi ve sahte belge düzenlenmesi" iddialarını içeren 20 milyar dolarlık suçlama dosyasındaki ısrarını sürdürüyor.